Volksinitiativen für mehr Direkte Demokratie gestartet

Der Verein «Mehr Demokratie» hat zwei Volksinitiativen gestartet, die den Brandenburger Bürgern die Mitbestimmung bei politischen Entscheidungen erleichtern sollen. «Unser Ziel ist es, die hohen formalen Hürden für Volks- und Bürgerbegehren in Brandenburg deutlich zu senken», sagte Vereinssprecher Oliver Wiedmann am Freitag beim Start der Kampagne in Potsdam. Eine zentrale Forderung lautet, dass die für Volksbegehren auf Landesebene notwendigen 80 000 Unterschriften künftig auf der Straße gesammelt werden können. Bislang müssen die Bürger sie in Amtsstuben oder per Briefwahl abgeben.

In den Städten und Gemeinden sollen die Bürger nach den Forderungen der Initiative künftig auch über Baupläne und Fragen der Finanzen abstimmen können. Außerdem soll die notwendige Mindestzahl von Wählern bei Bürgerbegehren und -entscheiden deutlich gesenkt werden.

