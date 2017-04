dpa

Neues Kompetenzzentrum für JVA Moabit

Das Gefängnis in Berlin-Moabit prüft künftig persönliche Fähigkeiten neuer Häftlinge. In einem neu gebauten Kompetenzzentrum sollen Gefangene zu Beginn ihrer Haft ein vierwöchiges Verfahren durchlaufen, wie die Justizverwaltung mitteilte. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) eröffnet die Einrichtung am heutigen Freitag (11.30 Uhr). Dabei geht es darum, schulische, berufliche und soziale Fähigkeiten der Häftlinge zu erkennen und ihnen entsprechende Beschäftigungs- und Bildungsangebote für die Zeit im Gefängnis zu machen. So sollen die Menschen nach ihrer Entlassung leichter zurück ins Berufsleben finden. Laut Angaben gibt es das Verfahren bereits im Offenen Vollzug und der JVA für Frauen.

Letzte Änderung: Freitag, 7. April 2017 01:11 Uhr

