Erste Preise, Auftritte und scharfe Kritik bei Echo-Gala

Auf der Bühne bei der Echo-Gala herrscht Freude bei den ersten Preisträgern. Aber auch die Kritik von TV-Satiriker Jan Böhmermann bleibt nicht unkommentiert.

Berlin (dpa) - Ina Müller, Udo Lindenberg, Andrea Berg und das Hip-Hop-Trio Beginner sind die ersten Gewinner der diesjährigen Echo-Verleihung. Lindenberg («Stärker als die Zeit») bekam am Donnerstagabend in Berlin ganze 25 Jahre nach seinem ersten Echo den Preis in der Kategorie Künstler Pop national. «Eine gigantische Ehre» sei das, sagte der Panikrocker. «Andere Leute gehen in Rente und wir pushen immer weiter.» Den Preis in der Kategorie «Hip Hop/Urban national» räumte das Hamburger Trio Beginner ab. Mit vier Nominierungen waren die Rapper die Favoriten des Abends. Andrea Berg bekam den Echo in der Kategorie Schlager. «Ich bin sehr, sehr stolz und sehr, sehr dankbar für diesen Preis», sagte Berg auf der Bühne. Ina Müller wurde als Künstlerin Pop national geehrt.