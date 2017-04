Streit in Kantine eskaliert: Stich in Rücken

Nach einem Streit in einer Kantine in Berlin-Wilmersdorf hat ein 35-Jähriger seinen Kontrahenten in den Rücken gestochen. Der 38-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 35-Jährige am Vormittag die Kantine in der Prinzregentenstraße mit seiner Ehefrau besucht. Zunächst sei es zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Männern gekommen. Draußen sei der Disput dann eskaliert. Womit der Jüngere den Älteren in den Rücken stach, war noch unklar.

Letzte Änderung: Donnerstag, 6. April 2017 21:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen