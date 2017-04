Keine Schleierfahndung nach Viehdieben: Prävention nötig

Die Zahl der Viehdiebstähle steigt in Brandenburg rapide. Daher fordert die CDU im Landtag weitreichende Kompetenzen für die Polizei, um die Landwirte zu schützen. Doch die Mehrheit im Landtag hält dies für weit überzogen.

Der innenpolititische Sprecher der CDU reagierte empört. «Ich bin entsetzt, wie kraftlos und lieblos das vom Ministerpräsidenten immerhin zur Chefsache erklärten Phänomen Viehdiebstähle behandelt wird.» Die gegründete Sonderkommission «Koppel» mit gerade mal vier Beamten werde nur wenig ausrichten können, meinte Lakenmacher. Vielmehr brauche die Polizei die Möglichkeit der Schleierfahndung nicht nur in dem Streifen von 30 Kilometern an der Grenze, sondern im ganzen Land. Er schilderte einen Fall von Viehdiebstahl, bei dem die Polizei nicht mal Fingerabdrücke gesichert habe. Dies sei eine Folge des Personalabbaus bei der Polizei in den vergangenen Jahren.