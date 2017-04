Gericht: Zweckentfremdungsverbot teils verfassungswidrig

Darf das Berliner Zweckentfremdungsverbot auch für Ferienwohnungen gelten, die schon lange auf dem Markt sind? Über diese Frage muss nun das Bundesverfassungsgericht entscheiden.

Berlin (dpa/bb) - Im Streit um das Verbot von Ferienwohnungen in Berlin hat das Berliner Oberverwaltungsgericht (OVG) Karlsruhe eingeschaltet. Das Bundesverfassungsgericht soll sich mit der Frage befassen, ob das Gesetz auch rückwirkend gelten darf - also für die vielen Ferienwohnungen, die es vor Inkrafttreten des Verbotes schon gab. Das Oberverwaltungsgericht teilte am Donnerstag mit, es halte das Verbot für teilweise verfassungswidrig und habe daher 41 Berufungsverfahren ausgesetzt. Möglicherweise sei eine rückwirkende Gültigkeit nicht mit dem Grundgesetz vereinbar.