Tarifverhandlungen für ostdeutsche Textilbranche vertagt

Die Tarifverhandlungen für die ostdeutsche Textilindustrie sind bisher ohne Einigung geblieben. Am 25. April soll weiter verhandelt werden, wie die Gewerkschaft IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen am Donnerstag mitteilte. Die Arbeitgeber hätten zur Forderung nach 4,5 Prozent mehr Entgelt noch kein Angebot auf den Tisch gelegt. Die Gewerkschaft fordert darüber hinaus eine Fortführung der Tarifverträge zur Altersteilzeit sowie eine Übernahme der Ausgebildeten.

Der Verband der Nord-Ostdeutschen Textil und Bekleidungsindustrie (vti) war am Nachmittag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Die Branche beschäftigt nach Gewerkschaftsangaben in Ostdeutschland etwa 35 000 Beschäftigte, davon allein 15 000 in Sachsen.