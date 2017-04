Deutlich mehr Geld für Fraktionen im Abgeordnetenhaus

Mehr Geld für Abgeordnete - das ist immer ein sensibles Thema. Die Koalition nennt etliche Gründe für eine Aufstockung der Fraktionszuschüsse. Die Opposition ist nicht überzeugt.

Berlin (dpa/bb) - Die Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus haben künftig deutlich mehr Geld zur Verfügung als bisher. Mit den Stimmen der rot-rot-grünen Koalition beschloss das Parlament am Donnerstag zwei Gesetzesänderungen. In der Folge erhalten die Fraktionen pro Mitglied und Jahr statt bisher 27 924 Euro nunmehr 49 716 Euro. Das ist ein Plus von 78 Prozent. Zudem bekommen die Abgeordneten mehr Geld für ihre Mitarbeiter: Statt bisher monatlich insgesamt 3021 Euro sind es nun 4143 Euro. Das Geld fließt nur, wenn Abgeordnete die Beschäftigung von bis zu drei Mitarbeitern nachweisen.