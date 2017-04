dpa

Naturschützer hoffen auf gutes Storchenjahr

Die Naturschützer in Brandenburg sehen Chancen für ein gutes Storchenjahr 2017. Durch die Frühjahrsschmelze seien die elbnahen Gewässer gefüllt, die Voraussetzungen für ausreichend Nahrung seien gut, teilte der Naturschutzbund (Nabu) Brandenburg am Donnerstag in Potsdam mit. In den vergangenen drei Jahren ohne Frühjahrshochwasser sei die Brut nur mäßig erfolgreich gewesen.

Mit einem Unterhaltungsprogramm beginnt am Freitag die Saison im Europäischen Storchendorf Rühstädt (Prignitz). Es wird auch ein «Storchenparcours», ein Naturlehrpfad um das Besucherzentrum, eröffnet. Aktuell seien etwa 20 der rund 40 Horste schon von Weißstörchen belegt, hieß es. Bei stabiler Hochdruckwetterlage werde jetzt die Nachhut des Zuges erwartet, hieß es.

2016 seien durch die Trockenheit und eine verzögerte Ankunft der Störche nur 33 Horste belegt gewesen. Nur 16 Paare hätten erfolgreich gebrütet und 31 Jungtiere großgezogen.

Die Naturschützer haben nach eigenen Angaben 2016 in Brandenburg 1284 Horstpaare gezählt. Es sei damit das storchenreichste Bundesland, hieß es. Durch das trockene Frühjahr habe es nur wenig Nahrung - Regenwürmer, Insekten und Mäuse - gegeben. 1831 Junge seien flügge geworden - im Schnitt 1,4 je Horst. Für den Erhalt der Population seien jedoch mindestens zwei nötig, hieß es.

