15 neue Hinweise zu Polizistenmord von Lauchhammer

Die Polizei hat nach der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY...ungelöst» 15 neue Hinweise zum Polizistenmord vor acht Jahren in Lauchhammer erhalten. «Inwieweit diese uns voranbringen können, bleibt abzuwarten. Wir gehen jedem Tipp intensiv nach», erklärte Polizeisprecherin Ines Filohn am Donnerstag. Am Mittwochabend wurde der gewaltsamen Tod des 46-Jährigen in der Sendung geschildert.

Der Beamte wurde am 23. November 2009 in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) in einem Garagenkomplex getötet. Der oder die Täter entkamen mit dem Auto des Polizisten. Der Wagen wurde in der Nähe geblitzt und einen Tag später in Sachsen auf einer Straße zwischen Weißig am Raschütz und Blochwitz gefunden.

Letzte Änderung: Donnerstag, 6. April 2017 16:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen