Vorerst kein Terror-Untersuchungsausschuss in Berlin

Im Berliner Abgeordnetenhaus wird es vorerst keinen Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag an der Gedächtniskirche geben. Die Regierungsfraktionen SPD, Linke und Grünen sowie die CDU votierten am Donnerstag in namentlicher Abstimmung gegen einen entsprechenden FDP-Antrag. Die AfD stimmte mit den Liberalen dafür.

Die Koalition und die CDU verwiesen auf den vom Senat eingesetzten Sonderermittler, dessen Ergebnisse es abzuwarten gelte. Der frühere Bundesanwalt Bruno Jost nimmt seine Arbeit am 15. April auf, ein erster Zwischenbericht von ihm soll noch vor der Sommerpause vorliegen. Die FDP nannte es absurd, dass ein von der Regierung ernannter Ermittler mögliche Fehler der Regierung aufklären solle.

Der Tunesier Anis Amri war am 19. Dezember mit einem gekaperten Laster in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. 12 Menschen starben, 67 wurden verletzt. Amri wurde wenige Tage später auf der Flucht in Italien erschossen.

Inzwischen ist bekannt, dass er den Behörden als islamistischer Gefährder bekannt war und zeitweise beobachtet wurde, aber letztlich nicht festgesetzt oder abgeschoben wurde. In Nordrhein-Westfalen, wo er sich längere Zeit als Asylbewerber aufhielt, untersucht ein parlamentarischer U-Ausschuss mögliche Behördenpannen.

