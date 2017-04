Polizei stoppt Schrott-Auto ohne Seitenspiegel

Ein Autofahrer ist in Lützow (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit einem Wagen ohne Seitenspiegel, Türgriffe und mit einer provisorisch befestigten Tür gestoppt worden. Der 48 Jahre alte Mann erklärte bei der Polizeikontrolle am Mittwoch, dass er gerade auf dem Weg zu einer Werkstatt sei. Er hatte die Fahrertür mit Panzertape geklebt und musste über die Beifahrerseite aussteigen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dem Mann wurde demnach die Weiterfahrt mit dem kaputten Wagen untersagt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 6. April 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen