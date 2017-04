dpa

Protest gegen Stellenabbau bei Vattenfall

Rund 1000 Menschen haben nach Verdi-Angaben gegen den geplanten Stellenabbau beim Energiekonzern Vattenfall protestiert. Sie nahmen am Donnerstagmittag an einer Kundgebung in Berlin-Kreuzberg teil, wie Gewerkschaftssekretär Robin Marks sagte. Demonstranten hatten Tröten dabei und hielten Schilder hoch, etwa mit der Aufschrift «Erst der Service, und dann...?». Von dem Stellenabbau soll vor allem der Service-Bereich betroffen sein.

Ziel sei es gewesen, die Aufmerksamkeit der Politik auf die geplanten Sparmaßnahmen zu lenken, sagte Marks. Das sei gelungen. Die Gewerkschaft kritisiert vor allem, dass Arbeitsplätze aus Deutschland und Europa nach Indien verlagert würden. Vattenfall betreibe «Lohndumping», sagte Marks.

Der Berliner Energieversorger hatte am Dienstag angekündigt, seine Kosten durch die Ausgliederung von Stellen zu senken. Betroffen seien rund 200 Vollzeitstellen, davon 120 in Berlin, teilte ein Vattenfallsprecher am Dienstag mit. Es soll aber keine Kündigungen geben. Derzeit gibt es bei Vattenfall in Deutschland 7000 Vollzeitstellen, darunter 4100 in Berlin.

