19-Jähriger greift Polizisten in Amtsgericht an

Ein 19-Jähriger hat im Amtsgericht Rathenow zwei Polizisten angegriffen und verletzt. Wie ein Sprecher mitteilte, sollte sich der junge Mann dort wegen mehrerer Prügeleien verantworten. Als ein Richter ihn am Mittwoch in Untersuchungshaft schicken wollte, versuchte er zu flüchten. Er sprang einen Polizisten an und schubste ihn beiseite. Noch im Gerichtsgebäude gelang es den Beamten, den 19-Jährigen festzuhalten und ihm Handschellen anzulegen. Anschließend wurde ihm sein Haftbefehl verkündet Die Beamten mussten medizinisch in einem Krankenhaus versorgt werden. Auch der 19-Jährige musste einen Arzt konsultieren.

Letzte Änderung: Donnerstag, 6. April 2017 14:10 Uhr

Quelle: dpa

