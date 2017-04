Schultoilette in Dahme angezündet

Unbekannte haben in einer Schule in Dahme (Teltow-Fläming) eine Schultoilette angezündet. Eine Trennwand fing Feuer, das Klo verrußte, Schüler alarmierten den Hausmeister, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Da die Feuerwehr schnell vor Ort war, konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Polizei betrachtet den Vorfall am Mittwoch aber nicht als Kavaliersdelikt. Sie sucht nach Zeugen und ermittelt wegen Brandstiftung. Weil der Brand schnell gelöscht werden konnte, blieb es bei einem Sachschaden von 1500 Euro.

