Ausstellung zum 300. Todestag der Blumenmalerin Merian

Bis zur Einführung des Euro zierte ihr Porträt und eines ihrer Raupenbilder den 500-Mark-Schein. Zum 300. Todesjahr von Maria Sibylla Merian (1647-1717) widmen das Berliner Kupferstichkabinett und das Frankfurter Städel Museum der Künstlerin und Naturforscherin jetzt eine Sonderausstellung.

Im Mittelpunkt stehen ihre poetischen, detailgetreuen Blumenbilder. Dazu wird die Entwicklung der naturkundlichen Malerei vom späten Mittelalter bis zur Romantik in den Blick genommen. In Berlin ist die Schau von Freitag an bis zum 2. Juli zu sehen, in Frankfurt vom 11. Oktober bis 14. Januar 2018. Merian, Tochter eines berühmten Frankfurter Kupferstechers, hatte schon früh begonnen, das Leben von Insekten und Pflanzen zu erforschen. Die Ergebnisse ihre Studien hielt sie in Bildern, Kupferstichen und Radierungen fest. Ihr Hauptwerk «Metamorphosis insectorum Surinamensium» entstand bei einer zweijährigen Reise durch den südamerikanischen Küstenstaat Surinam.