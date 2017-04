Senat und Initiativen: Einigung bei Ausbau des Radverkehrs

«Man sieht: die Koalition macht ernst.» So fasste es der Grüne Stefan Gelbhaar zusammen. Und so dürften es auch viele Autofahrer empfinden, auf deren Kosten die Radwege ausgebaut werden. Der Senat spricht hingegen von wachsender Gleichberechtigung im Straßenverkehr.

Berlin (dpa/bb) - Die Fahrradwege in Berlin werden in den nächsten Jahren massiv ausgebaut, die Autofahrer müssen zurückstecken. Das ist das Ergebnis der Einigung zwischen rot-rot-grünem Senat und den Fahrrad-Initiativen auf erste Inhalte eines neuen Radgesetzes. Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) und Vertreter der Regierungsfraktionen und der Initiativen stellten am Donnerstag die wichtigsten Eckpunkte vor: Auf und an allen Berliner Hauptstraßen sollen in den nächsten Jahren breite Fahrradwege gebaut werden. Sie sollen mindestens zwei Meter breit sein, so dass Radfahrer einander überholen können.