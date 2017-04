dpa

Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos zu Handyraub

Die Berliner Polizei sucht mit Bildern von einer U-Bahn-Überwachungskamera nach einer Gruppe junger Männer, von denen einer das Handy einer 14-Jährigen geraubt hat. Der Vorfall ereignete sich bereits Anfang Dezember in Rudow, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Mädchen war am frühen Abend nahe ihrem Wohnhaus an der Prierosser Straße von einem jungen Mann aus einer vierköpfigen Gruppe angesprochen worden.

Als sie ihr Handy zückte, um eine Frage von ihm zu beantworten, soll der Verdächtige ihr einen Schlag gegen die Schulter verpasst und das Handy aus der Hand gerissen haben. Anschließend flüchtete er mit einem seiner Begleiter. Welcher der vier abgebildeten jungen Männer der Tatverdächtige sei, sei bislang unklar. Die Polizei hofft nun auf Hinweise. Zuletzt hatten in mehreren Fällen Bilder aus Überwachungskameras zu Festnahmen von Verdächtigen geführt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 6. April 2017 12:20 Uhr

Quelle: dpa

