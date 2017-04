Feuerwerk und Kunst bei Potsdamer Schlössernacht

Mit Konzerten, Feuerwerk und Inszenierungen lädt die traditionsreiche Potsdamer Schlössernacht wieder in den Park von Sanssouci ein. Das Programm für den 19. August unter dem Motto «Das Staunen kehrt zurück» stehe, teilten die Organisatoren des Events am Donnerstag in Potsdam mit. Es sei so konzipiert, dass die Besucher während der Nacht an unterschiedlichen Plätzen verschiedene Darbietungen erleben können. Zudem stehen über 100 Catering-Stände in der zum Unesco-Weltkulturerbe gehörenden Anlage bereit - in Abstimmung mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.

Letzte Änderung: Donnerstag, 6. April 2017 11:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen