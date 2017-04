Taxifahrer von Fahrgästen beraubt

Ein Taxifahrer ist in Berlin-Bohnsdorf von zwei Fahrgästen angegriffen und beraubt worden. Der 35-Jährige hatte die beiden Männer am Mittwochnachmittag am Alexanderplatz aufgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Am Ziel angekommen, verlangte der Fahrer sein Geld. Ihm wurde daraufhin unvermittelt mehrfach gegen den Kopf geschlagen, so dass er kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Als der Mann wieder zu sich kam, waren seine Dienstgeldbörse und die beiden Männer weg. Der Taxifahrer wurde mit starken Kopfschmerzen in eine Klinik gebracht.

Letzte Änderung: Donnerstag, 6. April 2017 08:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen