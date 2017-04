17-Jähriger nach Überfall auf Joggerin festgenommen

Die Brutalität des Überfalls auf eine Joggerin in Berlin sorgte für Bestürzung. Nach zweieinhalb Wochen veröffentlicht die Polizei Fahndungsbilder - wenige Stunden später klicken die Handschellen.

Berlin (dpa) - Zweieinhalb Wochen nach dem Überfall auf eine Joggerin im Berliner Mauerpark ist ein 17-Jähriger festgenommen worden. Es handle sich um jenen Jugendlichen, der auf den am Mittwoch veröffentlichten Fahndungsfotos zu sehen sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach Vernehmungen am Donnerstag soll er am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Mann soll am Abend des 19. März in dem Park im Stadtteil Prenzlauer Berg die 40-jährige Frau mit einem Ziegelstein angegriffen und schwer verletzt haben.