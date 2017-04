dpa

Medizinische Hochschule: Zweite Phase in Brandenburg/Havel

Zwei Jahre nach dem Start geht die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) in die zweite Phase: Nach vier Semestern Grundstudium in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) beziehen 46 Studenten des ersten Jahrgangs ein neues Lehrgebäude in Brandenburg/Havel. In der ehemaligen Nicolaischule gibt es einen Trainingssaal für simulierte Operationen mit digital aufgerüsteten Puppen sowie Modellen einzelner Körperteile für praktische Übungen der angehenden Ärzte.

Die MHB wurde von fünf kommunalen und gemeinnützigen Trägern gegründet, um dem Ärztemangel im Flächenland Brandenburg zu begegnen. Jedes Jahr werden 48 Studenten der Humanmedizin und ebensoviele Studenten für Psychologie aufgenommen.

