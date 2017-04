dpa

Landtag debattiert über Fachkräfte in der Pflege

Der Brandenburger Landtag debattiert heute in seiner Aktuellen Stunde über Verbesserungen für die Beschäftigten in der Kranken- und Altenpflege. Bis 2030 würden in Brandenburg in der ambulanten Pflege bis zu 17 800 neue Fachkräfte gebraucht, heißt es in dem Antrag der Linken-Fraktion. Die Pflege sei wegen schlechter Arbeitsbedingungen und geringer Bezahlung für junge Menschen aber wenig attraktiv. So gebe es zwischen Kranken- und Altenpflege in Ostdeutschland immer noch Lohnunterschiede bis zu 30 Prozent.

Die CDU fordert in einem Antrag die Landesregierung auf, konsequenter gegen die wachsende Zahl von Viehdiebstählen vorzugehen. Dafür soll die sogenannte Schleierfahndung auf das gesamte Land ausgedehnt werden. Dann wären etwa Kontrollen auch ohne konkreten Verdacht möglich. Zudem sollen die Landwirte bei Schutzmaßnahmen finanziell unterstützt werden.

