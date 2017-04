Fachkräfte gesucht: Opposition fordert Pflegekammer

Auch in Brandenburg wird die Bevölkerung deutlich älter - gleichzeitig sind immer weniger junge Menschen bereit, in der Pflege zu arbeiten. Der Landtag sucht nach Wegen aus der Misere.

Potsdam (dpa/bb) - Angesichts des wachsenden Fachkräftemangels in der Pflege haben die Oppositionsfraktionen von CDU und Grünen eine Pflegekammer gefordert. «Das wertet die Bedeutung der Pflege auf», sagte die CDU-Sozialexpertin Roswitha Schier am Donnerstag in der Aktuellen Stunde des Potsdamer Landtages. Die Grünen-Abgeordnete Ursula Nonnemacher beklagte, dass Pflegekräfte anders als Fachkräfte in anderen Heilberufen ihre Interessen kaum selbst vertreten könnten. «Wie Kranken- und Altenpflegerinnen arbeiten sollen, das bestimmen heute vor allem die Träger der Einrichtungen, die Kassen und fremde Verbände.»