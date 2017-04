Potsdamer Schlössernacht mit neuem Konzept

Das Programm der diesjährigen Potsdamer Schlössernacht wird heute in der Landeshauptstadt vorgestellt. So steht die Liste der beteiligten Künstler und Ensembles fest. Auch die Illumination der historischen Parkanlage in Potsdam wird präsentiert.

Im vergangenen Jahr hatte es Kritik am Konzept gegeben. Statt der 33 000 Karten waren am Ende nur 22 000 verkauft worden. Besucher waren von Jahr zu Jahr immer mehr ausgeblieben. Ein Ideenwettbewerb war ausgeschrieben woren.

Der neue Veranstalter will nun Besucher wieder in den Park locken, die das einzigartige Flair bei Musik und Kunst genießen sollen. Die Schlössernacht läuft am 19. August, das traditionelle Vorabendkonzert am 18. August.

