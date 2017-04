Beth Ditto solo in Berlin

Die langjährige Gossip-Frontfrau Beth Ditto ist nun solo unterwegs: Bei einem Konzert in Berlin präsentierte die US-Sängerin am Mittwochabend ihre neuen Songs, aber auch den einen oder anderen früheren Gossip-Hit - und das Publikum im ausverkauften Lido feierte sie frenetisch.

Dittos erstes Solo-Album «Fake Sugar» erscheint am 16. Juni. Ihr Konzert in Berlin war das derzeit einzige in Deutschland. Am Donnerstag präsentiert die 36-Jährige ihre erste neue Single, den Rocksong «Fire», bei der Echo-Verleihung in der Hauptstadt. In der kommenden Woche steht sie auf ihrer Mini-Europatournee noch in Paris und London auf der Bühne.