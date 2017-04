Berlin Volleys: Nach magischer Nacht jetzt «Sahnehäubchen»

So richtig begreifen konnten die Weltstars von Dynamo Moskau nicht, was da in der magischen Volleyball-Nacht von Berlin mit ihnen geschehen war. Standesgemäß hatten die Russen um Olympiasieger Alexander Wolkow bei den BR Volleys mit 2:0-Sätzen geführt. Nun gehen sie am kommenden Mittwoch in Moskau mit dem Trauma ins Rückspiel der Top-6-Runde, dass sie das Final Four der Champions League in Rom verpassen könnten. «Sie sind ziemlich auseinandergefallen. Das ist die Hoffnung, wenn man gegen solch starke Individualisten spielt, dass man sie auseinander bringt», erklärte Kapitän Robert Kromm.

Vor allem Kromm selbst, Libero Luke Perry und Diagonalangreifer Paul Carroll sorgten im Hinspiel für eine sensationelle Wende zum 3:2-Sieg. «Die Mannschaft hat wieder Moral bewiesen», betonte Manager Kaweh Niroomand. Die war in der ersten Saisonphase aufgrund der ganzen Wechsel im Team etwas verloren gegangen. «Wenn man gegen so eine Mannschaft 0:2 zurückliegt, ist man normalweise weg.»

Mit wirkungsvollen Aufschlägen und starkem Blockspiel «wurden auch die großen Stars verunsichert». Ähnlich wollen die BR Volleys nun auch in Moskau auftreten, «auch wenn Dynamo noch immer der Favorit ist», sagte Niroomand. «Den Sieg in Berlin kann uns keiner mehr nehmen. Und dass wir zu den sechs besten Teams Europas gehören, ist ganz stark. Alles, was jetzt noch kommt, wäre ein Sahnehäubchen.»

Seine Spieler sind mutig geworden: «Ich hoffe, dass wir in Moskau besser anfangen, dann haben wir eine gute Chance», sagte der Australier Carroll. Am Samstag (18.30 Uhr) müssen sich die Berliner allerdings erst einmal zum Start des Playoff-Halbfinals um die deutsche Meisterschaft gegen die United Volleys RheinMain beweisen.

