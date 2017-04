Ex-CDU-Politiker Krüger auf AfD-Ticket zum Stadtrat gewählt

Mehr als sechs Monate nach den Wahlen in Berlin hat die AfD ihren letzten von sieben Stadtratsposten übernommen. Der frühere CDU-Baustadtrat von Tempelhof-Schöneberg, Daniel Krüger, wurde am Mittwochabend in der Bezirksverordnetenversammlung Pankow gewählt. Auf ihn entfielen im zweiten Wahlgang 14 Ja-Stimmen bei 10 Nein-Stimmen und 17 Enthaltungen. Im ersten Wahlgang hatte es noch nicht gereicht. Krüger, der im März aus der CDU ausgetreten, aber nicht in die AfD eingetreten war, ist im Bezirksamt nun für Ordnungsangelegenheiten, Umwelt- und Naturschutz zuständig.

Der erste AfD-Stadtratskandidat in Pankow, Nicolas Seifert, war bei sieben Wahlgängen durchgefallen. Er hatte am Rande einer Demonstration einen als Clown verkleideten Reporter der ZDF-Satiresendung «heute show» attackiert. Die AfD stellt je einen Stadtrat in den Bezirken Pankow, Spandau, Reinickendorf, Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick, Neukölln und Lichtenberg. Damit regiert sie bundesweit erstmals auf kommunaler Ebene mit.

Letzte Änderung: Mittwoch, 5. April 2017 20:20 Uhr

Quelle: dpa

