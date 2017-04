dpa

Nächster Union-Dämpfer: 0:1-Niederlage im Ostduell gegen Aue

Der 1. FC Union Berlin hat im Aufstiegsrennen den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Vier Tage nach der 0:2-Niederlage in Hannover unterlagen die Köpenicker im Ostduell der 2. Fußball-Bundesliga gegen Erzgebirge Aue mit 0:1 (0:0). Calogero Rizzuto traf vor 20 877 Zuschauern an der Alten Försterei zum verdienten Sieg der Sachsen (79.). Die Berliner verloren nach acht Heimspielen ohne Niederlage völlig verdient. Union bleibt bei 50 Punkten und rutschte auf Rang vier ab. Die Auer holten mit ihrem neuen Trainer Domenico Tedesco in vier Spielen zehn Zähler und belegen den 15. Rang.

