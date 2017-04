Radfahrer von Linienbus angefahren und schwer verletzt

In Berlin-Pankow ist am Mittwochmorgen ein 57 Jahre alter Radfahrer von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei, die sich auf Zeugenaussagen beruft, benutzte der Radler zunächst den Gehweg der Schönholzer Straße. Wohl um die Fahrbahn zu überqueren, sei er auf die Busspur gewechselt, wo sich das Fahrzeug näherte. Der Busfahrer habe noch vergeblich versucht auszuweichen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Letzte Änderung: Mittwoch, 5. April 2017 19:20 Uhr

Quelle: dpa

