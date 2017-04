Räuber rammen mit Auto Juweliergeschäft auf

Äußerst gewalttätig haben fünf unbekannte Täter ein Juweliergeschäft in Berlin-Friedrichshagen ausgeraubt. Laut Polizei rammten sie in der Nacht zu Mittwoch mit einem Auto die Tür des Geschäfts auf, um anschließend die Vitrinen mit einem Vorschlaghammer und Brecheisen zu zertrümmern. Den Angaben zufolge stahlen sie diverse Armbanduhren, zum Wert der Beute äußerten sich die Sicherheitskräfte nicht. Ein 25-jähriger Augenzeuge sei von einem der Täter vertrieben worden.

Das in weiße Overalls gekleidete und mit verspiegelten Brillen ausgestattete Quintett flüchtete mit zwei weiteren Wagen in Richtung Schöneiche, das für den Einbruch genutzte Auto blieb am Tatort zurück. Wohl um Spuren zu verwischen, entleerten die Täter in seinem Inneren einen Feuerlöscher. Die Polizei rief mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zu den Räubern geben können, auf, sich bei den Sicherheitsbehörden zu melden.