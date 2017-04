Senat erwartet 2,2 Prozent Wirtschaftswachstum

Die steigenden Beschäftigtenzahlen und der Bauboom lassen die Berliner Wirtschaft aus Sicht des Senats auch in diesem Jahr überdurchschnittlich wachsen. Nach einem Plus von 2,7 Prozent 2016 werde das Bruttoinlandsprodukt um 2,2 Prozent zulegen, teilte die Wirtschaftsverwaltung am Mittwoch mit. Damit würde der Wert der in Berlin produzierten Waren und Dienstleistungen wieder stärker wachsen als bundesweit, wo ein Plus von 1,4 Prozent erwartet wird. Der Senat erwartet, dass auch in diesem Jahr rund 50 000 zusätzliche Arbeitsplätze in der Stadt entstehen, so dass die Zahl der Erwerbstätigen auf 1,94 Millionen steigt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 5. April 2017 17:50 Uhr

Quelle: dpa

