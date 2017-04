Frankfurt: Aufträge im Volumen von knapp 74 Millionen Euro

Die Stadt Frankfurt (Oder) hat 2015 insgesamt 7665 Aufträge für rund 74 Millionen Euro vergeben. Das geht aus dem an Mittwoch vorgestellten Vergabebericht 2015/16 hervor. Damit gehöre die Stadtverwaltung zu den größten Auftraggebern der Region, wie ein Sprecher mitteilte. 88 Prozent der Aufträge gingen an Brandenburger, zumeist Frankfurter Unternehmen. Dies zeige, dass einheimische Firmen sich am Markt behaupten können, hob Stadtentwicklungs-Beigeordneter Markus Derling hervor. Abschließende Zahlen für das Auftragsvolumen 2016 legte die Stadt nicht vor. Hier sei das Material noch nicht abschließend ausgewertet, hieß es.

Letzte Änderung: Mittwoch, 5. April 2017 17:40 Uhr

Quelle: dpa

