Höhere Entgelte für Klinik-Mitarbeiter in Brandenburg/Havel

Die rund 700 Beschäftigten im nichtärztlichen Bereich am Städtischen Klinikum Brandenburg/Havel erhalten höhere Gehälter. Bis Ende 2018 stiegen die Entgelte in vier Stufen um acht Prozent, teilte die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch nach der dritten Verhandlungsrunde mit. Die Einigung sei ein Kompromiss, aber endlich ein Schritt heran an die Löhne des Öffentlichen Dienstes, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Heike Spies. Das Klinikum ist in kommunaler Trägerschaft.

Rückwirkend zum 1. Januar steigen die Entgelte zunächst um drei Prozent. Eine weitere Erhöhung um ein Prozent gibt es zum 1. Oktober dieses Jahres. Zum 1. April und 1. Oktober 2018 gibt es eine weitere Steigerung um jeweils zwei Prozent. Der Tarifvertrag läuft bis Ende 2018.

Letzte Änderung: Mittwoch, 5. April 2017 17:40 Uhr

Quelle: dpa

