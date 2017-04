Debatte über Verkehr und Fraktionszuschüsse

Im Berliner Parlament geht es am Donnerstag mal wieder ums liebe Geld - diesmal für die Abgeordneten und ihre Mitarbeiter. Das Zeug zum Aufreger hat auch ein anderes Thema.

So sollen die Fraktionen pro Mitglied und Jahr statt bisher 27 924 Euro künftig 49 716 Euro erhalten. Das wäre ein Plus von 78 Prozent. Zudem sollen Abgeordnete mehr Geld für die Bezahlung ihrer Mitarbeiter bekommen: Statt bisher monatlich 3021 Euro sollen es künftig 4143 Euro sein. Das Geld fließt nur, wenn ein Abgeordneter die Beschäftigung von bis zu drei Mitarbeitern nachweist.

In einer Aktuellen Stunde debattieren die Abgeordneten über die Verkehrspolitik des rot-rot-grünen Senats. Sie hat das Ziel, eine sogenannte Verkehrswende weg vom Auto hin zu Bus, Bahn und Fahrrad einzuleiten. Dazu will Rot-Rot-Grün in den kommenden Monaten mehrere Mobilitätsgesetze verabschieden, zunächst das bundesweit erste Radverkehrsgesetz.

Wirbel gab es auch um eine Liste mutmaßlicher Spitzelopfer des türkischen Geheimdienstes MIT, auf der 25 Berliner standen, darunter die CDU-Abgeordnete Emine Demirbüken-Wegner. Dazu will Parlamentspräsident Ralf Wieland zum Auftakt der Sitzung eine Erklärung abgeben. In einer Debatte soll es auf Antrag der CDU um die Aufklärung der Vorgänge gehen. Die CDU möchte beispielsweise wissen, warum die Berliner Sicherheitsbehörden Betroffene offensichtlich erst Ende März informierten, obwohl das Bundesamt für Verfassungsschutz die Liste bereits am 7. März an die Länder weiterleitete.