Mehr als 1,4 Milliarden Fahrten im Verkehrsverbund

Berlin (dpa/bb) - Berliner, Brandenburger und ihre Gäste haben im vergangenen Jahr rund 1,44 Milliarden Fahrten in Bussen, Bahnen und Regionalzügen zurückgelegt. Das entsprach einem Plus von 3,5 Prozent und damit dem größten Zuwachs seit zehn Jahren, wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) am Mittwoch mitteilte. Besonders stark stieg die Fahrgastzahl in den Regionalzügen. Rechnerisch waren 2016 täglich fast vier Millionen Menschen im Nah- und Regionalverkehr unterwegs, davon mehr als die Hälfte bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Verbund-Chefin Susanne Henckel sprach von dringendem Handlungsbedarf, das VBB-Angebot auszubauen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 5. April 2017 17:10 Uhr

Quelle: dpa

