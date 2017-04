Türkische Spitzelliste war Behörden seit 7. März bekannt

Wer wusste wann von der Spionage des türkischen Geheimdienstes gegen angebliche Gülen-Anhänger in Berlin? Das Bundesinnenministerium bringt Berlins Innensenator in Erklärungsnot. Die CDU verlangt Aufklärung.

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Sicherheitsbehörden sind vom Bundesamt für Verfassungsschutz schon am 7. März über eine Liste mutmaßlicher Spitzelopfer des türkischen Geheimdienstes MIT informiert worden. Das ergibt sich aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage des CDU-Bundestagsabgeordneten Kai Wegner, die der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vorlag.

«Die Sachlage wurde zudem am 10.3.2017 in einer Sondersitzung des «Gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrums» (GETZ) mit den Verfassungsschutz- und Landespolizeibehörden der betroffenen Bundesländer besprochen», heißt es dort weiter. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte am Montag im Innenausschuss erklärt, er habe am 29. März von der Liste erfahren, auf der auch die Berliner CDU-Abgeordnete Emine Demirbüken-Wegner steht. Sie sei am selben Tag informiert worden.