Mehr als drei Millionen Besucher bei Berliner Gedenkstätten

Die Berliner Gedenkstätten zu NS-Diktatur und DDR-Zeit haben im vergangenen Jahr über 3,1 Millionen Besucher angezogen - gut 130 000 mehr als im Vorjahr. Am meisten gefragt war die Holocaust-Gedenkstätte Topographie des Terrors mit 1,3 Millionen Besuchern, wie Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Mittwoch mitteilte. Angesichts erstarkender populistischer Tendenzen in Europa sei gerade das große Interesse junger Menschen an der Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte wichtig, so Lederer.

Auch die vom Land geförderten Museen haben mit fast 1,5 Millionen Besuchern ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Die Berlinische Galerie für moderne Kunst konnte nach ihrer Sanierung mit rund 190 000 Besuchern fast auf das Doppelte zulegen. Das Brücke Museum verdankt seiner Nolde-Ausstellung ein Plus von 55 Prozent. Beim Stadtmuseum dagegen sank trotz neuer Führung das Interesse leicht auf etwa 250 000 Besucher.

Die Staatlichen Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hatten schon im Februar für das vergangene Jahr 3,65 Millionen Besucher gemeldet - wegen mehrerer Sanierungsarbeiten ein Minus von fast 150 000.

