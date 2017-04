Starker Rückgang bei Spenden für Stadtbaum-Kampagne

Die Spenden für die Kampagne «Stadtbäume für Berlin» des Senats sind stark zurückgegangen. Bis zum 10. März 2017 kamen nur 17 786 Euro zusammen, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Antwort der Umweltverwaltung auf eine Anfrage des Berliner Abgeordneten Turgut Altug (Grüne) hervorgeht. Im Jahr 2015 wurden 242 325 Euro gespendet, 2016 waren es schon nur noch 117 354 Euro.

Trotz der Kampagne sinkt die Zahl der Straßenbäume in der Bundeshauptstadt. Im Jahr 2016 wurden zwar 1797 Stück gepflanzt, aber 5222 gefällt, 2015 fiel die Bilanz ähnlich aus. Der Senat weist jedoch daraufhin, dass in vielen Bezirken die Bäume der Stadtbaum-Kampagne erst nach einer dreijährigen Phase ins Baumkataster übernommen werden und deswegen noch nicht in der Statistik auftauchen.