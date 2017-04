dpa

Berliner Handwerker im «Höhenflug»

Wer in Berlin einen Handwerker braucht, muss sich unter Umständen in Geduld üben. Denn weil immer mehr Wohnungen gebaut werden, haben die Betriebe alle Hände voll zu tun. Die Bau- und Ausbaugewerke etwa und die Handwerker für den gewerblichen Bedarf sind für zehn Wochen mit Aufträgen eingedeckt, wie die Handwerkskammer am Mittwoch mitteilte. Nach ihrer Umfrage sind die Branchenbetriebe mit ihrer wirtschaftlichen Situation so zufrieden wie seit 1991 nicht.

«Das Berliner Handwerk befindet sich schon seit längerer Zeit in einem absoluten Höhenflug», sagte Kammerpräsident Stephan Schwarz. Auch die Erwartung für das nächste halbe Jahr seien äußerst positiv. Hintergrund sind die stabile Wirtschaftslage und die niedrigen Zinsen. 40 Prozent der Betriebe haben nach der Umfrage offene Stellen und suchen Personal, oft finden sie aber nicht geeignete Bewerber. Einige mussten deshalb Stellen streichen.

Mittwoch, 5. April 2017

Quelle: dpa

