CDU wirft Rot-Rot-Grün falsche Wohnungspolitik vor

Die CDU hat Rot-Rot-Grün in Berlin eine falsche Wohnungspolitik vorgeworfen. Die Koalition setze zu sehr auf die Drosselung der Sozialmieten und versäume, den dringend nötigen Wohnungsneubau zu beschleunigen, sagte CDU-Fraktionschef Florian Graf am Mittwoch. «Den Mix aus privatem und öffentlichem Wohnungsbau hat Rot-Rot-Grün aufgegeben, stattdessen liegt der Fokus allein auf den städtischen Wohnungsgesellschaften.» Auch würden Wohnungsbauförderung und die Förderung von Wohneigentum vernachlässigt. «Die Koalition der Beschränktheit denkt nur bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 und nicht darüber hinaus», so Graf. So seien die Probleme nicht zu lösen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 5. April 2017 13:30 Uhr

