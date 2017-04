Nach Hallen-Freizug: 950 000 Euro Entschädigungszahlung

Der Berliner Senat wird nach dem Freizug der zuvor von geflüchteten Menschen belegten Sporthallen den betroffenen Vereinen insgesamt 950 000 Euro als Entschädigung zur Verfügung stellen. «Wir wollen die Kraft und das Engagement der Sportvereine würdigen und ihnen eine Anerkennungsprämie zukommen lassen», sagte Sportsenator Andreas Geisel (SPD) am Mittwoch in Berlin. Geisel entschuldigte sich bei den Vereinen und räumte ein, «ein schlechtes Gewissen» zu haben, weil die Clubs erhebliche Einschnitte bis «an die Grenze ihrer Belastbarkeit» erlitten hätten.

Bei der Verteilung der Gelder an die 160 betroffenen Vereine hilft der Landessportbund (LSB) mit. «Wir zollen den Vereinen Respekt und wollen den Ausgleich unbürokratisch anwenden», erklärte LSB-Präsident Klaus Böger. Die letzte der 63 belegten Hallen ist am 31. März geräumt worden. Nun gehe es darum, diese möglichst schnell zu sanieren. «Hierfür stellt die Senatsverwaltung zusätzliche sechs Millionen Euro zur Verfügung», informierte Geisel. Zusätzlich sollen pro Halle 50 000 bis 100 000 Euro bereitgestellt werden. «Die Hallen sollen in einem besseren Zustand als vorher sein», sagte Geisel.