Bundespolizisten holen Zigarettenschmuggler aus Reisebus

Bundespolizisten haben auf der A12 bei Briesen (Oder-Spree) einen per Haftbefehl gesuchten Zigarettenschmuggler aus einem Reisebus geholt. Routinemäßig hatten die Beamten die Insassen überprüft und beim Abgleich der Papiere den 40-Jährigen aufgespürt, wie die Bundespolizeidirektion Berlin am Mittwoch mitteilte. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Berlin-Tiergarten vor. Er wurde 2014/2015 insgesamt sechsmal mit illegalen Zigaretten erwischt. Bundespolizisten brachten den Mann zu einem Frankfurter Haftrichter. Auf seine Weisung wurde der 40-Jährige in den Berliner Zentralgewahrsam gebracht. Gegen ihn wird wegen Steuerhehlerei ermittelt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 5. April 2017 12:50 Uhr

Quelle: dpa

