Dardai-Sohn Palko im Hertha-Kader für Mönchengladbach-Spiel

Nach dem kurzfristigen Ausfall von John Anthony Brooks ist Palko Dardai in den Kader von Hertha BSC für das Spiel heute (20.00 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach gerückt. Die Berufung des 17 Jahre alten Sohnes des Hertha-Cheftrainers Pal Dardai teilte der Berliner Bundesligist am Mittwoch via Twitter mit. Der älteste Dardai-Sohn ist Mitglied der U19-Mannschaft des Teams und gilt als großes Stürmer-Talent.

Verteidiger Brooks hat die umfangreiche Ausfall-Liste bei Hertha BSC mit Muskelproblemen im Oberschenkel erweitert. Marvin Plattenhardt fehlt verletzt. Zudem müssen die gesperrten Vedad Ibisevic (fünfte Gelbe Karte) und Maximilian Mittelstädt (Gelb-Rot) in Mönchengladbach ersetzt werden, wo die Berliner nach viermonatiger Auswärts-Misere wieder punkten wollen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 5. April 2017 12:50 Uhr

Quelle: dpa

