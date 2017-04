Schauspielerin Renate Schroeter ist tot

Schauspielerin Renate Schroeter («Der Landarzt») ist tot. Sie starb am Montag nach kurzer, schwerer Krankheit, wie auf der Homepage ihrer Agentur mitgeteilt wurde. Schroeter wurde 77 Jahre alt. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung (Mittwoch) unter Berufung auf das Management der Darstellerin darüber berichtet. Demnach starb die gebürtige Berlinerin in Freiburg. «Sie wird uns fehlen - sie fehlt», teilte ihre Agentur mit. Schroeter war zuletzt unter anderem in Serien wie «Notruf Hafenkante» und «Der Bergdoktor» zu sehen. Auch im «Tatort» spielte sie immer wieder mit.

Letzte Änderung: Mittwoch, 5. April 2017 09:10 Uhr

Quelle: dpa

