Unfall mit drei Schwerverletzten: Flucht vor Polizeikontrolle?

Der Wagen raste so schnell davon, dass die Polizei die Verfolgung abbrach. An einer Laterne war Schluss - und zwei Insassen ringen nun um ihr Leben.

Berlin (dpa/bb) - Während einer nächtlichen Verkehrskontrolle in Berlin-Hellersdorf sind bei einem Unfall Fahrer und Beifahrer eines Autos lebensgefährlich verletzt worden. Ein dritter Insasse erlitt schwere Verletzungen. Der Fahrer habe beim Davonrasen die Kontrolle über das Auto verloren, teilte die Polizei mit. Der Wagen schleuderte in der Nacht auf Mittwoch über die Mittelinsel, auf der drei Bäume abgeknickt wurden, und kam auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite an einer Laterne zum Stehen.