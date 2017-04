dpa

13-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Eine 13-jährige Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall in Berlin-Bohnsdorf verletzt worden. Sie sei am Dienstagnachmittag unvermittelt vom Rad- und Fußgängerweg auf die Straße gefahren, teilte die Polizei mit. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen. Das Mädchen wurde mit Verletzungen am Arm und der Schulter in eine Klinik gebracht.

Letzte Änderung: Mittwoch, 5. April 2017 08:01 Uhr

Quelle: dpa

