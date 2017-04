dpa

Dachstuhlbrand von Einfamilienhaus: Zwei Verletzte

In Berlin-Alt-Hohenschönhausen hat der Dachstuhl eines Einfamilienhauses gebrannt. Zwei Menschen wurden in der Nacht zum Mittwoch mit Verdacht auf Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

Letzte Änderung: Mittwoch, 5. April 2017 07:50 Uhr

Quelle: dpa

