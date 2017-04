Mord an Burak B. vor fünf Jahren: Gedenken und Forderungen

Fünf Jahre nach dem Mord an dem 22 Jahre alten Burak B. in Berlin-Neukölln ist die Tat noch nicht aufgeklärt. Angehörige und Freunde des Opfers treffen sich am Mittwochabend zu einer Gedenkkundgebung am Tatort. Dort wollen sie auch einen Grundstein für eine Gedenkskulptur legen. Für den Vormittag ist eine Pressekonferenz angekündigt.

Die Familie des Opfers hatte mehrfach die Staatsanwaltschaft und die Polizei kritisiert. Sie warfen ihnen vor, zu wenig in Richtung eines rassistischen Tatmotivs zu ermitteln. Konsequenzen aus dem Versagen der Ermittlungsbehörden beim Neonazi-Terrornetzwerk «NSU» seien nicht gezogen worden.

Am 5. April 2012 hatte ein unbekannter Mann gegenüber vom Krankenhaus Neukölln unvermittelt auf eine Gruppe junger Menschen geschossen und Burak B. getötet.

Quelle: dpa

