Fünf Jahre Mordfall Burak B.: Aufklärung gefordert

Berlin (dpa/bb) - Fünf Jahre nach dem ungeklärten Mord an dem 22 Jahre alten Burak B. in Berlin-Neukölln haben seine Familie, deren Anwälte und Unterstützer ihre Forderung nach gezielten Ermittlungen in Richtung eines rassistischen Tatmotivs bekräftigt. «Wir haben den Eindruck, dass die Staatsanwaltschaft Berlin mittlerweile, faktisch zumindest, die Ermittlungen eingestellt hat», sagte Anwalt Ögun Parlayan am Mittwoch. Die Initiative für die Aufklärung des Mordes forderte, dass ein unabhängiges Gremium die bisherige Ermittlungsarbeit überprüft. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft war zunächst nicht zu erreichen.

Am 5. April 2012 gab ein Unbekannter nachts auf offener Straße mehrere Schüsse auf eine Gruppe Jugendlicher ab. Zwei von ihnen wurden lebensgefährlich verletzt, Burak B. kam ums Leben. Am Mittwochabend sollte der Grundstein für einen Gedenkort nahe dem Tatort im gutbürgerlichen Süden Neuköllns gelegt werden.

Letzte Änderung: Mittwoch, 5. April 2017 13:00 Uhr

Quelle: dpa

